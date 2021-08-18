Россиянин отдохнул в Крыму и возмутился одним «советским пережитком»

Российский турист, приехавший провести свой отпуск в Крым, возмутился некоторыми «отдельными пережитками из прошлого». Об одной такой особенности он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник написал, что последний раз был в Крыму почти 40 лет назад, поэтому для него было удивительно узнать, что на полуострове до сих пор можно встретить «советские пережитки». Так, он возмутился тем фактом, что для посещения практически любого музея необходимо быть в составе экскурсионной группы.

«Приходишь к открытию в 10:00, но самостоятельный осмотр невозможен, надо ждать до 10:30, чтобы пойти организованной группой и минут 40 слушать выдержки из Википедии или МХАТовский монолог в исполнении экскурсовода», — пожаловался мужчина.

Автор блога признался, что такие правила сбивали его планы на день. По мнению россиянина, формат экскурсий подходит тем, кто любит погружаться в детали, остальные туристы должны иметь возможность смотреть экспозиции в свободном режиме.

«Можно завести аудио-гиды, даже за дополнительную плату или, в конце концов, понаделать подробных надписей (которые, кстати, и так часто есть)», — предложил путешественник.

Тем не менее, мужчина вспомнил про недавно открывшийся после обновления Музей подлодок в Балаклаве, где туристам предлагают аудио-гиды.

Ранее в августе россиянка побывала в Крыму спустя 30 лет и рассказала об изменениях на курорте. Так, по ее словам, изменения в Коктебеле оказались незначительными: например, вдоль трасс все также можно встретить машины с вывеской «Жилье», а «шашлычки» на пляжах никуда не исчезли.

