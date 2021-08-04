Россиянин рассказал о способах сэкономить деньги и «сохранить нервы» в Крыму

Россиянин раскрыл свои способы сэкономить деньги на отдыхе в Крыму, а также поделился хитростями, которые помогут «сохранить нервы» на курорте. Об этом мужчина рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, автор блога посоветовал приезжающим отдыхать в Крым бронировать проживание заранее, так как иначе можно связаться с местными посредниками — «ишачками». По его словам, эти люди либо действительно хотят сдать жилье туристам и могут для этого снизить цену, либо будут возить путешественников по вымышленным адресам и потребуют дополнительной оплаты их услуг.

«Часто сразу сложно отличить одних от других», — добавил он.

Также турист предостерег отдыхающих от поездки на собственном автомобиле в южные регионы республики. По его мнению, в курортный сезон там очень большие пробки, к тому же водителям будет некомфортно ездить по узким улицам. Тем не менее, россиянин отметил вежливость на дорогах со стороны местных жителей.

«Если вы заметите, что из окна приближающегося автомобиля высунулась рука, уступите место. Это значит, что водитель спешит и ему не важно, что вы едете по главной. Зато если вы включите поворотник, вас пропустят в любом месте», — поделился хитростью мужчина.

Путешественник напомнил, что парковаться необходимо только на организованных или платных парковках. «Летом часто бесплатные парковки превращаются в платные. На них появляются люди с рациями в оранжевых жилетах, которые и чек выдать не могут», — предупредил россиянин.

Помимо прочего, блогер призвал не «гоняться за всеми сувенирами», вместо этого он предложил покупать продукцию, которую производят в регионе, например, ароматические масла, мыло ручной работы, керамику и поделки из древесины. Тем не менее, он не советует покупать местное вино, так как цены на него завышены в два раза.

В заключение автор блога отговаривает от обзорных и автобусных экскурсий, так как, по его мнению, рассказанные факты могут быть давно известны. «Лучше приезжать к интересным местам и брать экскурсию там», — считает он.

Ранее в августе россиянка побывала в Крыму спустя 30 лет и рассказала об изменениях на курорте. Так, изменения в Коктебеле она назвала незначительными: например, вдоль трасс все также можно встретить машины с вывеской «Жилье», а «шашлычки» на пляжах никуда не исчезли.

