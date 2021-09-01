Россияне назвали самый привлекательный регион Дальнего Востока

Дальний Восток — самый большой и при этом самый малонаселенный регион России. Одна из важнейших внутриполитических задач — это привлечение туда постоянных жителей и туристов. Медиахолдинг Rambler&Co провел исследование, на основании которого назвал самый привлекательный для россиян регион Дальнего Востока. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».
Оказалось, что почти треть — 29 процентов — россиян запланировали поездку на Дальний Восток и в ближайшем будущем отправятся туда. Еще 8 процентов уже были в регионе и остались довольны путешествием.
Самым интересным для туризма респонденты назвали Камчатский край — за него проголосовали 37 процентов россиян. На втором месте у участников опроса оказался Приморский край (17 процентов), на третьем — Сахалинская область (12 процентов), каждый десятый съездил бы в Забайкалье. Остальные территориальные единицы Дальнего Востока набрали порядка 10 процентов голосов каждая.
Почти половина опрошенных — 49 процентов — признались, что хотели бы посетить Дальний Восток, если такое путешествие обойдется не более чем в 30 тысяч рублей. Еще треть — 31 процент — посчитали комфортной стоимость поездки от 30 до 50 тысяч. 11 процентов россиян готовы отдать за тур 50-70 тысяч рублей и лишь 9 процентов согласны заплатить больше 70 тысяч.
Проголосовали участники опроса и за способы повышения туристической привлекательности региона. Так, главным фактором для россиян стали цены на авиабилеты — за это проголосовали 63 процента опрошенных. Еще 17 процентов призвали сделать жилье более доступным. Каждый десятый признался в недостаточной информированности о достопримечательностях Дальнего Востока, столько же респондентов выразили готовность приехать в регион на крупные музыкальные, спортивные или гастрономические события или отправиться в авторские туры.
Опрос проходил на портале «Рамблер» с 25 по 31 августа 2021 года, охват составил почти полтора миллиона пользователей, среди которых 72 процента мужчин и 28 процентов женщин.