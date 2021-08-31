В бассейн реки Амур выпустили тысячи мальков осетровой рыбы

В Хабаровском крае в бассейн реки Амур выпустили 18 тысяч мальков осетра

В Хабаровском крае рыбоводные заводы Амуррыбвода выпустили в бассейн реки Амур тысячи мальков осетровой рыбы. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, мероприятие прошло в рамках межрегионального форума «Амур — река жизни». Всего было выпущено 18 тысяч мальков.

«Осетровые — это краснокнижная рыба, она запрещена к вылову, поэтому мы на трех заводах на Дальнем Востоке воспроизводим ее популяцию. В целом забота об Амуре, о биоресурсах — это главная задача как правительства Хабаровского края, так и вообще власти», — заявил после церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее в августе стало известно, что в реку Енисей в районе Богучанской ГЭС до конца октября выпустят более 1,86 миллиона мальков сибирского осетра енисейской популяции. Отмечалось, что еще более 850 тысяч мальков были выпущены в реку в июле и августе.