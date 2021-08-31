На стенах Владивостока появились муралы дальневосточных городов, а именно — Благовещенска, Улан-Удэ, Биробиджана, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Владивостока. Об этом сообщает PrimeMedia.

Художественные панно были созданы в рамках проекта «Мы — Дальний Восток». Город украсили от улицы Маковского до острова Русский. При этом в мэрии заявили, что готовы предоставить еще больше площадок для работ местных художников. Например, подпорные стены, трансформаторные будки и подземные пешеходные переходы.

Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров выступил инициатором этого проекта. «Все эскизы муралов — разные, администрация Владивостока их не отбирала и не вмешивалась в процесс создания. Это было основное условие проекта», — пояснил он.

Отмечается, что все работы получились разными, так как над ними трудились художники из разных регионов Дальневосточного федерального округа. Все панно являются отражением уникальных природных, географических и исторических особенностей субъектов.