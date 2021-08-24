В Челябинской области на торце зданий нарисовали огромные граффити

Художники дорисовали три граффити в Челябинской области в рамках проекта «Наш Mural»

Художники дорисовали три граффити-мурала в Челябинской области в рамках проекта «Наш Mural». Об этом сообщают «Хорошие новости».

Согласно материалу, фестиваль, который длится весь август, организовала Ассоциация художников Граффити Россия совместно с Центром поддержки предпринимательства и Главным управлением молодежной политики Челябинской Области.

Известно, что художники-райтеры со всей страны наносят огромные картины-муралы на торцы зданий. Всего в рамках мероприятия должны создать 13 гигантских граффити. На данный момент мастера успели закончить работы в трех городах: Троицке, Катав-Ивановске и Копейске.

Так, например, художник Роман Мураткин нарисовал на доме, расположенном на улице Карташова, женщину с детьми на игровой площадке. Специалист Георгий Куринов, в свою очередь, изобразил жирафа на фасаде десятиэтажного дома по адресу улица Коммунистическая, дом 16. Мастер из Пензы Никита Романов представил рисунок девушки и избы в Катав-Ивановске.

Ранее в августе местные жители сочли парки Челябинска одними из лучших в России. Челябинцы оценили собственные парки на 3,6 балла из пяти возможных, в связи с чем они расположившись на третьей строчке рейтинга, который составили специалисты портала SuperJob.