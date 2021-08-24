В российском городе случайно нашли столетнюю мостовую

В Челябинске во время работ по благоустройству улицы Свободы случайно нашли участок каменной мостовой. Ей может быть около ста лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Находка может иметь историческую и культурную ценность, уточнили изданию в комитете охраны культурного наследия региона. Чтобы не повредить мостовую, работы по благоустройству приостановили на участке между двумя домами.

Экспертам комитета предстоит определить значимость найденного кусочка мостовой.

Ранее в Краснодарском крае во время раскопок в древнем городе Фанагория в Тамани во время раскопок нашли дом средневекового шулера с игральными костями и другими принадлежностями. По словам заместителя руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергея Остапенко, дом был разрушен в конце VIII-начале IX века. В отличие от соседних, построенных из сырцового кирпича, он был из камня.