В Адыгее обнаружили обломки самолета времен Великой Отечественной войны

Поисковики обнаружили обломки самолета времен Великой Отечественной войны в Адыгее. Об этом сообщает местный портал «Адыгэ макъ».

По информации издания, экспедицию провели специалисты отряда «Память» совместно с представителями правоохранительных органов, МЧС, а также других поисковых отрядов, специализирующихся на установлении данных о воздушных боях в небе над Адыгеей и Кубанью.

Отмечается, что обломки воздушного судна нашли неподалеку от Майкопа, а именно — в лесу около объездной трассы между городом и поселком Краснооктябрьский. В настоящее время обнаружены части обшивки, рамы, части боеприпасов, которые сдетонировали при падении самолета.

Специалисты предполагают, что найденные фрагменты относятся к модели самолета И-153 «Чайка» — советского поршневого истребителя 1930-х — 1940-х годов.

Ранее в Брянске провели раскопки на месте упавшего в годы войны самолета. Сотрудники отряда «Поиск-Почеп» регионального объединения поисковых отрядов «Брянский Фронт» после обращения местного жителя установили места падения воздушного судна и определили его модель — штурмовик Ил-2.