В Брянске провели раскопки на месте упавшего в годы войны самолета

В Брянске провели раскопки самолета, упавшего во время Великой Отечественной войны

Поисковики провели раскопки самолета, который разбился во время Великой Отечественной войны в Брянске. Об этом сообщает портал Bryansk.news.

Житель Суземского района Брянской области рассказал, что в годы войны у его деревни были сбиты четыре советских воздушных судна. Известно, что один из них был найден в послевоенное время, а остальные все еще находятся в болоте.

После получения информации сотрудники отряда «Поиск-Почеп» регионального объединения поисковых отрядов «Брянский Фронт» установили места падения самолета и определили его модель — штурмовик Ил-2. Согласно материалу, поисковики продолжат работу, когда проведут соответствующую подготовку.

Ранее в процессе раскопок в Великом Новгороде археологи нашли коронационный жетон императора Александра II — монету, выпущенную в честь восшествия на престол императора в 1856-м. Были вскрыты остатки так называемого «дома Макдональда», возведенного в XIX веке.