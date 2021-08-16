Археологи нашли в Туве уникальный скифский артефакт

Археологии Русского географического общества (РГО), отправившиеся в экспедицию в республику Тува, нашли на раскопках уникальный артефакт, который внешне напоминает корону. Специалисты уверены, что аналогов этой находки история кочевых народов еще не знает, сообщила пресс-служба РГО.

Артефакт, обнаруженный на скифском кургане Туннуг, представляет собой металлическую пластину с зубцами, похожу на корону, атрибут европейских монарших особ. Сейчас его изучением занимаются специалисты. Им предстоит выяснить, является ли находка украшением, или же она имела другое предназначение.

Курган расположен в Долине Царей на территории Тувы. Археологи обнаружили там множество захоронений скифской знати. Ученые исследуют курган с 2018 года, Туннуг считают наиболее древним из обнаруженных в Долине — его датируют IX веком до нашей эры.

Ранее сообщалось, что археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Бурятии древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века. Примечательно, что человек лежал не в могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом.