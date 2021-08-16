В Бурятии обнаружено погребение человека позднего бронзового века

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Бурятии древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Уточняется, что специалисты также нашли в регионе более 30 ритуальных сооружений. «Интересно, что скелет обращен головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье», — отметил руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ Артуа Харинский.

Работы проводили в Окинском районе на левом берегу реки Оки в местности Номто-Гол. Погребение нашли на могильнике Шарза-3, причем рядом с покойным находились красные и желтые камни. Примечательно, что человек лежал не в могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом. Выяснить его пол оказалось сложно, поскольку кости почти не сохранились. Определением возраста находки займется канадский ученый Анжей Вебер.

В сообщении пресс-службы вуза также говорится, что в ходе работ удалось найти 34 курганообразных конструкции. «По одной версии, это конструкции, созданные древними в память о давно умерших соплеменниках. Более вероятно, что объекты являются кенотафами — символическими могилами, "хозяева" которых погибли или пропали без вести вдали от дома, например, на войне. Кенотафы сооружали родственники покойного, чтобы его душа обрела покой», — рассказали в ИРНИТУ.

Раскопки прошли в рамках фестиваля «"Эргэне-Кун" — легендарная и историческая прародина монголов». Инициаторами проведения мероприятия выступили ИРНИТУ, Российское историческое общество, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, Иркутский областной краеведческий музей.

