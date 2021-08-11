В Ростове-на-Дону обнаружили кости древнего носорога

Российские археологи обнаружили в Ростове-на-Дону кости древнего носорога. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

По информации издания, ученые Южного научного центра РАН, Геологического института РАН и Палеонтологического института РАН провели совместную палеонтологическую экспедицию, в ходе которой провели раскопки на территории от Таманского полуострова до Цимлянского водохранилища.

Кандидат биологических наук Вадим Титов рассказал, что основными объектами изучения стали плиоценовые и плейстоценовые отложения, которые несут информацию о сообществах, обитавших на территории юга Восточной Европы на протяжении последних четырех миллионов лет.

По словам Титова, самой главной находкой стали части скелета среднеплейстоценового носорога. Отмечается, что помимо остатков крупных животных, археологи нашли множество зубов и костей грызунов, рыб, амфибий, рептилий и раковин моллюсков.

Ранее стало известно, что на Пятницком раскопе в Великом Новгороде специалисты нашли в мокром культурном слое 750-летний кошель — сумку, которая сплетена их тонких лент бересты. Ее состояние археологи оценивают как очень хорошее.