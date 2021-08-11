В Карачаево-Черкесии открылась выставка национальных платьев

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске открылась выставка «Фащэм и гуащэ», на которой представлены адыгские национальные женские костюмы. Об этом сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

Как отмечается, основой экспозиции стали традиционные платья, в которых современные девушки выходили замуж. Всего посетители смогут увидеть десять нарядов, выполненных «в традиционной технике и в соответствии с эстетическими канонами черкесов».

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Автором всех представленных костюмов стала художник-модельер Мадина Хацук. По ее словам, сейчас многие невесты выбирают для свадьбы именно национальный костюм.

«Мне всегда очень интересно, почему девушки делают такой выбор, это говорит о том, что они чтят традиции и обычаи. Каждый день, соприкасаясь с национальным костюмом, я чувствую его силу и мощь. Это очень сильная энергетическая поддержка», — рассказала Хацук.

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Посетить выставку можно будет до 30 августа.

