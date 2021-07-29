В Туве создадут центр национальной кухни

В Туве появится центр национальной кухни, который займется популяризацией национальных традиций в области питания. Об этом сообщает издание Asia Russia.

Как отмечается, с предложением о создании подобного центра выступила аспирантка Тувинского государственного университета, старший преподаватель кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции Ольга Бондаренко. С данным проектом она стала победительницей XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

В настоящее время команда будущего центра уже проводит работу с соцучреждениями, воспитанники которых не могут в полной мере получить знания об истории приготовления тувинской национальной пищи.

В дальнейшем специалисты учреждения также займутся работой с местными производителями сельскохозяйственной продукции. В частности, они будут осуществлять лицензирование и патентование, а также исследование качества производящейся в республике продукции.