Югорчанка стала победительницей конкурса «Моя страна — моя Россия»

Представительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Дарья Сухопарова стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Проект югорчанки стал лауреатом в номинации «Экология моей страны», сообщает informugra.ru в четверг, 29 июля.

Отмечается, что Сухопарова представила на конкурсе инициативу по экологическому воспитанию дошкольников. Ее проект носит название «Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», он представляет собой экологический кружок для воспитанников детского сада, где дети и родители расширяют экологические знания, изучают законы природы и осознают свою роль в окружающем мире.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего по итогам конкурса в номинации «Экология моей страны» были определены десять победителей.