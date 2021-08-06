В Великом Новгороде на древнем раскопе нашли 750-летний кошель

В Великом Новгороде Старорусская археологическая экспедиция Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого обнаружила древний 750-летний кошель. Об этом сообщается на странице центра во «ВКонтакте».

Отмечается, что артефакт был найден на Пятницком раскопе в мокром культурном слое. Специалисты рассказали, что такие напластования часто сохраняют органику древних исторических объектов. Например, ранее в хорошем состоянии археологи находили берестяные грамоты, ювелирные украшения, детали оружия.

Сообщается, что сумка, сплетенная из тонких лент бересты, сохранилась очень хорошо. Из повреждений — оборванный верх с клапаном. Возраст кошеля оценивают примерно в 750 лет.

«Мы часто находим обрывки плетеных изделий из лыка, корней, бересты, но такие, почти целые изделия — редкость. Судя по размеру, это могла быть небольшая сумка для мелочей, носимая на плече — легкая и достаточно прочная. В XIII веке их были, наверное, сотни тысяч, а сохранились единицы», — говорится в публикации.

Ранее в августе археологи рассказали о мастерской X века и ювелирных изделиях под Смоленском. Так, за весь период раскопок специалисты нашли больше ста предметов из окаменевшей смолы, в том числе заготовки для подвесок. Ученые считают, что этот янтарь прибыл с берегов Балтийского моря. В одной из ям также было найдено точило, которое, скорее всего, и использовали местные ювелиры для огранки камней.