Археологи рассказали о мастерской X века и ювелирных изделиях под Смоленском

Археологи закончили раскопки в заповеднике «Гнездово» и рассказали об их итогах. Ученые исследовали место мастерской X века и ювелирные изделия из янтаря и металла, которые, как предполагается, были сделаны именно в этом месте, передает ГТРК «Смоленск».

За весь период раскопок специалисты нашли больше ста предметов из окаменевшей смолы, в том числе заготовки для подвесок. Ученые считают, что этот янтарь прибыл с берегов Балтийского моря. В одной из ям также было найдено точило, которое, скорее всего, и использовали местные ювелиры для огранки камней.

По данным специалистов, одна подвеска была с литейным браком, однако для археологов эта находка является «особо ценной». Помимо этого, были подняты из земли ромбовидные подвески, характерные для культуры кривичей.

В этот раз археологам также повезло найти остатки пяти могильников IX-X веков. Кроме того, на древних захоронениях они впервые идентифицировали настоящую улицу и места расположения домов, так как на территории раскопа находились следы частокола, когда-то ограждавшего древнюю усадьбу.

Ранее глава археологического отряда Василий Новиков рассказал, что на позициях 1940-х годов в «Гнездово» также были найдены различные артефакты. О них он написал в своем блоге.