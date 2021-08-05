Археологи в Анапе вскрыли каменоломню из античных времен

В Анапе во время раскопок археологи нашли и вскрыли древнюю каменоломню. При дальнейшем исследовании оказалось, что она была построена еще в античные времена. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, археологи проводили разведывательные работы в рамках восстановления трассы от Новороссийска до Керчи. На каменоломне специалисты заметили следы вбивания клиньев, а также прорезы в слоях песчаника. Такой материал в Античности использовали при строительстве домов и общественных зданий.

Археологи сделали вывод, что именно с этого места были взяты камни для возведения сельской части региона близ античного города Горгиппия (нынешняя Анапа — прим. «Ленты.ру»).

Как отметил заместитель главы региона Сергей Болдин, античная находка такого масштаба в Краснодарском крае была сделана впервые. Ученые благодаря исследованию каменоломни будут больше знать как о быте местных жителей, так и об «экономической жизни древних цивилизаций».

Ранее археологи нашли в Севастополе склеп VII-X веков, в котором оказались останки нескольких поколений христиан из обеспеченной местной династии. По словам главы экспедиции Сергея Соловьева, раскопки проходили в южном пригороде древнего Херсонеса.