Под Суздалем нашли погребение всадника

Ученые нашли под Суздалем погребение всадника конца X — начала XI века. Об этом сообщает «Российская газета».

«Главный объект раскопок 2021 года могильника под Суздалем — результат совместной работы археологов, антропологов и геофизиков. Наши успехи демонстрируют современную междисциплинарность наук», — заявил директор Института археологии Николай Макаров.

Отмечается, что раскопки проводились в пахотном поле на окраине села Гнездилово. Местные курганы-захоронения археологи изучают уже 170 лет, а первые находки были обнаружены еще во времена правления Николая I.

По оценке завлабораторией контекстуальной антропологии Института археологии Марии Добровольской, всадник был мужчиной среднего роста в возрасте от 25 до 30 лет. Он рос в благополучии и, скорее всего, занимал высокое положение в обществе. При этом рядом с ним не нашли останков коня, но вывод о том, что эксперты обнаружили именно всадника, был сделан благодаря тому, что удалось найти стремена, удила, подпружную пряжку, боевой топорик, нож, кресала, горшок и монеты.

Экспертам не удалось установить, от чего именно умер мужчина. При этом видимых повреждений на его теле не было.