Археологи начали искать древнюю крепость в Усвятском районе

Археологи Института истории материальной культуры РАН начали раскопки древней крепости в Усвятском районе. Об этом сообщают «Вести Псков».

Согласно материалу, ученые ищут следы деревянно-земляной древнерусской крепости. На данный момент они завершили подготовительные работы на раскопе и приступили к изысканиям. Отмечается, что на данной территории впервые исследуется влажный средневековый культурный слой, в котором сохранилась органика.

«Эта работа отлична от ранее проводимой тем, что в этом слое можно обнаружить предметы из дерева, кожи и бересты», — подчеркнул руководитель группы исследователей и кандидат исторических наук Иван Еремеев.

Специалисты предполагают, что существование крепости предшествовало первому упоминанию Усвят в летописи, датированной 1021 годом. Помимо местных археологов в экспедиции также участвуют студенты вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Беларусь.

В то же время сотрудники Курганского государственного университета (КГУ) нашли под Курганом предметы быта рыбаков, живших в эпоху энеолита (около 4,5 тысячи лет до нашей эры). Заведующий археологической лаборатории КГУ Игорь Новикова заявил, что одной из главных находок стало древнее жилище, которое находилось на дне водоема.