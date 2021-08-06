Под Курганом нашли предметы быта живших более 6,5 тысячи лет назад рыбаков

В Белозерском районе недалеко от святилища «Савин» Курганской области нашли уникальные предметы быта, которые принадлежали жившим в эпоху энеолита (около 4,5 тысячи лет до нашей эры) рыбакам. Этим артефактам может быть около 6,5 тысячи лет. О находке курганских археологов сообщается на сайте пресс-службы Курганского государственного университета (КГУ).

По словам заведующего археологической лабораторией КГУ Игоря Новикова, одной из главных находок стало древнее жилище, которое находилось на дне водоема. «Сегодня это старица со стоячей водой, в эпоху энеолита этот водоем был либо проточной быстриной, либо руслом Тобола. Со временем вода подмыла берег и примерно треть жилища упала в воду», — рассказал он.

Кроме того, ученые нашли под Курганом гарпуны для рыбной ловли, керамические грузила, инструменты для плетения сетей, проколки и много останков рыбы. Они предполагают, что в поселении, где проходили раскопки, жила небольшая группа людей. Скорее всего, там была стоянка рыболовов.

Ученые предполагают, что изучение найденных предметов быта поможет ученым собрать информацию о флоре и фауне Зауралья эпохи энеолита.

Ранее в августе археологи рассказали о мастерской X века и ювелирных изделиях под Смоленском. Так, за весь период раскопок специалисты нашли больше ста предметов из окаменевшей смолы, в том числе заготовки для подвесок. Ученые считают, что этот янтарь прибыл с берегов Балтийского моря. В одной из ям также было найдено точило, которое, скорее всего, и использовали местные ювелиры для огранки камней.