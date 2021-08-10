В Великом Новгороде археологи нашли коронационный жетон Александра II

В Великом Новгороде в процессе раскопок археологи нашли коронационный жетон императора Александра II. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте Новгородского объединенного заповедника.

В настоящее время началось исследование культурных слоев XIX-XX веков. Археологи работают на месте, где раньше была центральная часть Загородского конца древнего Новгорода. Поблизости от раскопа ранее стояла церковь Флора и Лавра, построенная XIV веке. Уточняется, что ее не смогли сохранить в период военных действий 1942-1943 годов.

Перед специалистами стоит важная задача — им необходимо выяснить, когда люди начали осваивать эти территории.

Уже известно о первых итогах раскопок. В частности, вскрыты остатки так называемого «дома Макдональда», возведенного в XIX веке. Его разобрали в начале 1970-х. На этом месте археологи нашли стеклянную фигурку рыбы, а также коронационный жетон Александра II — монету, выпущенную в честь восшествия на престол императора в 1856-м.

Кроме того, в этом же раскопе оказалась серия монет XIX-XX веков, также была сделана первая средневековая находка — половина вислой печати посадника Григория Богдановича 1409-1415 годов.

В последний раз археологические работы проводились в Загородском конце Новгорода в 1947-м.

Ранее стало известно, что на Пятницком раскопе в Великом Новгороде специалисты нашли в мокром культурном слое 750-летний кошель — сумку, которая сплетена их тонких лент бересты. Ее состояние археологи оценивают как очень хорошее.