В Рязанской области обнаружили клад с древними серебряными украшениями

В районе села Исады Рязанской области обнаружили клад серебряных украшений домонгольского периода, находка датируется концом XI — первой половиной XII века. Такая информация появилась на сайте Института Археологии Российской академии наук (РАН).

Так, во время экспедиции к древнему городищу Старая Рязань местные жители передали археологам 32 старинных артефакта, а также денежные слитки, найденные в лесу.

Клад состоит из 14 браслетов, восьми шейных гривен, нескольких семилучевых колец, а также бусины с зернью — так называют древнейшую ювелирную технику, имитирующую россыпь жемчуга.

Украшения лежали в берестяном или лубяном туеске диаметром 20-22 сантиметра — вытянутом сосуде в форме цилиндра. Отмечается, что среди изделий нет идентичных, все они выполнены в разных техниках.

Ранее в августе археологи обнаружили десятки древних артефактов из чистого золота во время экспедиции в Долину Царей в Туве. Специалисты нашли древнюю могилу женщины 25-30 лет, похороненной в период между I и IV веками нашей эры. Рядом находились различные предметы быта и украшения.