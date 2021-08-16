В Тамбовской области отреставрируют корпус Вознесенского женского монастыря

В Тамбовской области отреставрируют Антониевский трехэтажный келейный корпус Вознесенского женского монастыря. Об этом сообщает «Тамбов. ру».

20 июля городская дума вернула этот корпус Тамбовской епархии. В здании уже начались восстановительные работы.

Корпус был построен в 1894 году и изначально представлял из себя домой храм в честь преподобного Антония Киево-Печерского. В 1917 году обитель постепенно начала разрушаться, а несколько лет спустя ее отдали рабочим. Как заявили в пресс-службе Тамбовской метрополии, они «обратили в одну сплошную помойную яму часть двора, примыкающего к Антониеву корпусу». Рабочие даже построили на территории монастыря сарай для свиней.

Разрушение этого объекта историко-культурного наследия продолжалось в течение всего прошлого века, а к 2016 году его признали аварийным. За это время внутри здания выросли деревья, обрушились этажные перекрытия и лестничные марши, вышла из строя коммуникационная система, а кровля стала ржавой. Аварийной здание окружили забором, из-за чего жителям города был перекрыт прямой выход на Московскую улицу.