Жителей Севастополя бесплатно обучат ремеслу реставраторов

Жителям Севастополя предоставят возможность бесплатно обучиться ремеслу реставраторов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, курсы организуют на базе музея-заповедника «Херсонес Таврический». Отмечается, что занятия будут доступны для 30 граждан возрастом от 18 до 35 лет.

Согласно материалу, программа включает курс лекций по реставрации каменного и деревянного зодчества, а также лекции, направленные на изучение законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. Смена стартует 6 сентября и будет длиться в течение 20 дней.

В ходе курсов участников обучат профилактической очистке памятника, восстановлению различных фигур и предметов мебели. Кроме того, по окончанию сессии студентам будут выданы сертификаты.

В августе стало известно, что в Смоленском музее-заповеднике отреставрируют картину «Соколиная охота», которая, как предполагается, была написана в XIX веке князем Алексеем Куракиным. В учреждении уже приступили к работам. Они займут не менее трех недель, так как полотно сохранилось на 60 процентов.