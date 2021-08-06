Магаданский мемориальный комплекс «Маска Скорби» обретет первозданный вид

Мемориальный комплекс «Маска Скорби» в Магадане обретет первозданный вид после реставрации. Об этом сообщает издание «Колыма-информ».

Ремонтные работы будут проходить в два этапа. Специалисты уже начали благоустраивать территорию: подстригли и посадили кустарники и деревья, выкорчевали пни. Подрядчик также выполнил армирование бетонных дорожек, ступеней и площадок.

На данный момент на объекте устанавливают опалубку. Верхняя площадка и лестница к ней уже готовы и покрыты бетоном. Для дополнительной прочности элементы укрепляют металлической сеткой. Помимо этого, рабочие ремонтируют ограждения и устанавливают освещение. Завершить первый этап планируют в сентябре.

«Здесь восстановят первозданный вид. Все так, как было задумано Эрнстом Неизвестным и введено в эксплуатацию в 1996 году. Сейчас в Магадан прибыла группа специалистов, которые займутся вторым этапом работ», — подчеркнул мэр Магадана Юрий Гришан.

Отмечается, что реставрацию самой маски на условиях субподряда будет выполнять подрядная организация «Музейные технологии» из Санкт-Петербурга.

На время ведения работ местных жителей просят не посещать объект.

Ранее в августе сообщалось, что в историческом здании в центре Нижнего Новгорода восстановят старинную лепнину. Отмечается, что в нем раньше находилась первая в городе гостиница «Россия». Реставрацию объекта начали еще два месяца назад с восстановления фасада, теперь в здании отреставрируют старинную лепнину, полы и стены. Работы завершатся к 1 ноября.