В Севастополе началась реставрация Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Одна из самых известных экспозиций на территории Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя закрылась на реставрацию. Об этом сообщает портал «РИА82».

Речь идет о Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Ремонтные работы начались в четверг, 5 августа, и продлятся до весны 2022 года. Отмечается, что последняя реставрация здания проводилась более 25 лет назад.

На данный момент гостям музея доступны уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники.

Ранее в августе сообщалось, что в историческом здании в центре Нижнего Новгорода восстановят старинную лепнину. Отмечается, что в нем раньше находилась первая в городе гостиница «Россия». Реставрацию объекта начали еще два месяца назад с восстановления фасада, теперь в здании отреставрируют старинную лепнину, полы и стены. Работы пройдут в два этапа и завершатся к 1 ноября.