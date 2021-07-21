В Магадане отреставрировали мемориал русско-армянской дружбы

В Магадане после реставрации открылся мемориал «Хачкар», посвященный дружбе русского и армянского народов. Об этом сообщает MagadanMedia со ссылкой на мэрию города.

Как отмечается, церемония открытия прошла в день 10-летия Армянской диаспоры Магаданской области. Ее посетил в том числе мэр Магадана Юрий Гришан, который поблагодарил представителей армянской диаспоры за вклад в развитие города.

«Мы бережно храним отношения, которые складываются между нашими народами. Вы храните язык и культуру традиции, многое делаете для обучения подрастающего поколения. Немало интересных проектов мы реализовали вместе и много еще впереди», — заявил Гришан.

В частности, он напомнил, что в ближайшее время в Магадане откроется армянский культурно-образовательный центр. По словам градоначальника, уже практически решен вопрос с помещением для этого заведения.

Мемориал «Хачкар» был установлен по инициативе Магаданской областной общественной организации Армянская диаспора.

