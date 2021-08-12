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В Казани отреставрируют мечеть «Иске Таш»

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Фото: Tatar-inform.ru

Казанскую мечеть «Иске Таш» отреставрируют в рамках федерального проекта «Единой России» под названием «Историческая память». Об этом сообщает портал «Татар Информ».

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что на реставрацию объекта будет выделено более 140 миллионов рублей. По его словам, подрядчики уже получили первый взнос в размере 30 миллионов рублей. На данный момент на первом этаже мечети ведутся работы по укреплению фундамента и минаретной стены.

Согласно материалу, несмотря на ремонт, в течение года все мусульманские обряды будут проходить на втором этаже здания.
«Нам предстоит большая работа по приведению мечети в первозданный вид. Специалисты создали проект реставрации, деньги получили, работа идет. Мечеть планируют сдать в первом квартале 2023 года», — подчеркнул один из сотрудников подрядной организации.

Известно, что федеральный партийный проект «Историческая память» реализуется в Республике Татарстан с 2006 года.

В Самаре также запланировали отреставрировать историческую мечеть к ее 130-летию. Сообщалось, что здание отреставрируют ко 2 октября. Глава региона Дмитрий Азаров проинспектировал ход работ на объекте и заявил, что «проект выглядит очень достойно».

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