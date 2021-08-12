Самарскую историческую мечеть отреставрируют к ее 130-летию

Самарскую историческую мечеть отреставрируют к 2 октября — именно тогда исполнится 130 лет с момента ее открытия. Об этом сообщает НИА «Самара».

Глава региона Дмитрий Азаров проинспектировал ход работ на объекте и заявил, что «проект выглядит очень достойно». Уже несколько лет в городе проходит масштабная реконструкция здания, возведенного в 1981 году. За это время рабочие укрепили фундамент мечети, а также пристроили к исторической части сооружения двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу. Также построен цокольный этаж, в котором размещены инженерные помещения, гардероб и санузел.

«Это одна из старейших мечетей Самарской области, которая сохранилась до наших дней. И сегодня мы активно ведем реставрационные работы, чтобы успеть все закончить к юбилею», — заявил председатель совета местной мусульманской религиозной организации «Самарская историческая мечеть» Усман Илингин.

Отмечается, что, несмотря на реставрационные работы, мечеть по-прежнему открыта для верующих. При этом здание превратилось в мечеть 16 лет назад — до этого там находился детский сад.