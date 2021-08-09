В Дагестане отреставрируют поврежденную лавиной мечеть в селе Цахур. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за лавины на стенах сооружения образовались трещины. Его пообещали реконструировать в кратчайшие сроки.

«В рамках рабочей поездки в Рутульский район председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил знаменитое цахурское мечеть-медресе Низамия 11 века. Здесь обсуждены возможности проведения реконструкции медресе в ускоренные сроки», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Там добавили, что Амирханов поручил разработать наиболее оптимальную стратегию решения проблемы. Объект предложили перевести в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках Республиканской инвестиционной программы. Либо же финансирование реставрации будет направлено муниципальному образованию в форме субсидии.

Отмечается, что сейчас мечеть находится в аварийном состоянии. По словам имама Эльдара Сулейманова, там по-прежнему преподают, но некоторые занятия проводятся в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.