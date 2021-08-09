Российский муфтий дал совет по празднованию мусульманского нового года

Празднование мусульманского нового года нужно посвятить молитве и добрым делам. Такой совет дал заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, передает РИА Новости.

«Это день, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину. (...) Традиции широкого празднования Нового года у мусульман нет. (...) Этот месяц ознаменован памятью пророков и посланников, поэтому считается, что его нужно наполнить добродетелью», — рассказал Аббясов.

Также он подчеркнул, что в исламе «это один из заповедных месяцев».

Мусульманский новый год дает начало священному месяцу Мухаррам — первому месяцу года по мусульманскому календарю. Верующие считают, что как пройдет этот первый месяц года, так и пройдет весь год.

Ранее стало известно, что в столице Чечни, городе Грозном, появится крупнейший в России исламский научно-просветительский центр. В здании разместят мечеть, которая одновременно сможет вмещать до 15 тысяч человек, муфият, а также большую библиотеку. На данном этапе работ уже появился каркас будущей мечети. Высота ее минаретов достигнет 64 метров.