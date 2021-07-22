В Казани появится мемориальная доска в честь поэта Зульфата

Мемориальная доска в честь поэта Дульфата Маликова, более известного под псевдонимом Зульфат, появится в Казани. Соответствующий материал публикует портал «Татар Информ».

По информации издания, памятник установят, чтобы увековечить память татарского поэта. Сообщается, что доска будет установлена по адресу улица Татарстан, дом номер 7, где писатель жил с 1981 по 2000 год. Отмечается, что текст на мемориале будет написан на двух языках: русском и татарском.

Известно, что предложение об установке памятной доски было выдвинуто республиканским Союзом писателей и Министерством культуры Республики Татарстан. После этого соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее в июле в Казани состоялось открытие новой мечети. Восьмая в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах мечеть расположилась по адресу: улица Симонова, дом номер 2. Известно, что в здании будет осуществляться просветительская работа, для чего в нем выделили два учебных класса. Торжественную церемонию открытия посетили первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, спонсоры, представители исполкома города и района, а также религиозные и общественные деятели и прихожане.