Археологи нашли уникальную копоушку и берестяную грамоту в Великом Новгороде

Археологи на Троицком раскопе, расположенном в Людином конце средневекового Новгорода, нашли уникальную копоушку из бронзы в виде человека. Об этом сообщается на официальном сайте Новгородского объединенного заповедника.

В ходе экспедиции была сделана в том числе «долгожданная находка» — берестяная грамота. Ее зарегистрировали под порядковым номером 1140. 30-сантиметровый фрагмент с посланием из XII века ученым пока не удалось полностью прочитать. При этом точно известно, что автор был «чем-то очень встревожен», и в письме он жаловался на «некие серьезные проблемы, скорее всего, финансовые».

В целом за время проведения раскопок археологам попалось много интересных предметов, среди которых есть как бытовые, так и те, что не имеют аналогов. Например, специалисты достали из земли миниатюрную ложечку, сделанную из бронзы в виде человека. Такая вещь — «самая удивительная и уникальная находка всего сезона». На ложке четко вырезаны черты человека, и «даже прослеживаются мышцы и ребра».

Помимо этого, были найдены нательный крест редкой формы и деревянный замок-пломба с инициалами для мешков с товарами. Есть также целая деревянная счетная бирка с орнаментированным навершием. Уточняется, что ее выдавали тем, кто взял что-то в долг. При расплате такая бирка обычно разламывалась. Ее считают «одной из самых примечательных находок».

«Есть и древние печати. У первой на одной стороне изображение Богородицы, на второй — Иоанна Предтечи. А вторая печать принадлежит князю Мстиславу Ростиславовичу (княжил в Новгороде в 1179-1180 годах)», — рассказали специалисты.

За время раскопок в Великом Новгороде археологи нашли еще коронационный жетон императора Александра II, перстень со львом и 750-летний кошель.