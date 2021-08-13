В Великом Новгороде нашли средневековый подвал с монетами и перстнем со львом

В Великом Новгороде, на территории Владычного двора в Кремле, археологи провели раскопки и смогли отыскать подвал палаты архиепископа Василия Калики XII-XIII века. Участие в экспедиции принимали волонтеры СПбГУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Новгородского объединенного заповедника.

По словам главы экспедиции Ильи Антипова, эта самая древнейшая найденная гражданская постройка, относящаяся к средневековому Новгороду. Благодаря исследованию археологи смогли восстановить вид здания. У него оказались тонки стены с деревянными перекрытиями. Нижние этажи использовались для хозяйственных дел. При этом верхние были расписаны фресками и, скорее всего, предназначались для парадных приемов и деловых встреч.

Затем, как предполагают специалисты, в начале 1360-х годов на остатках палаты был возведен храм Рождества Христова на сенях, но и его позже также разобрали и перестроили. В XVI–XVII веках на этом месте также появлялись здания, но все они были, очевидно, только жилого или общественного назначения.

По данным специалистов, наиболее интересными находками во время раскопок стали средневековые монеты, звенья паникадила (осветительного прибора) и перстень со львом. Помимо этого, археологами было найдено более 1300 осколков печных изразцов XVII–XVIII веков. Такое детальное исследование позволило представить «этапы эволюции застройки» Владычного двора в Новгороде.

Ранее в процессе раскопок в Великом Новгороде археологи нашли коронационный жетон императора Александра II — монету, выпущенную в честь восшествия на престол императора в 1856-м. Были вскрыты остатки так называемого «дома Макдональда», возведенного в XIX веке.

