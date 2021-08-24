В реке под Новосибирском были найдены останки носорогов и мамонтов

В Коченевском районе Новосибирской области археологи нашли захоронение древних животных, в числе которых были носороги, бизоны, лошади и мамонты. Некоторым останкам, как предполагается, около 30 тысяч лет. В итоге была организована экспедиция с водолазами, исследовавшими 12 километров поймы реки Чик. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения Российского географического общества (РГО).

Таким образом, в ходе проведенных работ под Новосибирском специалисты подняли из воды 152 кости, принадлежавших древним животным. Например, там оказались плечевая кость носорога, бивень мамонта, фрагмент бедра бизона и череп кабаллоидной лошади.

Как пояснил председатель регионального отделения РГО Игорь Новиков, древние лошади были примерно на 20 сантиметров больше, чем их современные потомки. Он заявил, что во время экспедиции были собраны десятки останков этих животных, что позволяет отправить материал на дополнительное исследование.

«Кроме, собственно, палеонтологии, нам была интересна также геология и геоморфология этих мест», — добавил Новиков.

В течение нескольких месяцев останки будут систематизированы и затем направлены в лабораторию. Позже в виде экспонатов их представят посетителям выставок.

Ранее стало известно, что археологи в селе Хотылево под Брянском нашли останки мамонтов, а также предметы быта и культуры, которым несколько тысяч лет. В то же время в одном из пригородов Саранска специалистами были найдены кости доисторического ящера плезиозавра, который жил около 80 миллионов лет назад.

В июле директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников также заявил, что на стоянке эпохи палеолита «Афонтова гора» под Красноярском специалисты исследовали найденный бивень мамонта, длина которого превысила один метр.