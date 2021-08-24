На Тамани нашли дом средневекового шулера

В Краснодарском крае во время раскопок в древнем городе Фанагория в Тамани во время раскопок нашли дом средневекового шулера с игральными костями и другими принадлежностями. Об этом сообщил заместитель руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Остапенко, передает ТАСС.

По словам Остапенко, дом был разрушен в конце VIII-начале IX века. В отличие от соседних, построенных из сырцового кирпича, он был из камня.

«Интересен этот дом, в том числе, из-за того, что внутри нашли астрагалы (кости животных, которые тогда использовали так, как сейчас игральные кубики), причем внутри был залит свинец. Этот прием использовали, чтобы сместить центр тяжести и заставить кости выбрасывать нужный результат. Также найдены стеклянные изделия — вероятно, это фишки для игры», — сказал специалист.

Ранее археологи обнаружили в Хакасии редкий предмет искусства — изображение копытного, из которого торчит стрела. Оно представляет из себя редкость, так как в ташытских могилах, где его обнаружили, практически никогда не находили предметы искусства.