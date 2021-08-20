На Кубани обнаружили десять захоронений различных эпох

Во время раскопок на Кубани археологи нашли десять захоронений различных эпох. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Специалисты исследуют территорию площадью около 2 га в окрестностях станицы Динской, на которой расположены четыре кургана с захоронениями разных эпох. В каждом из курганов уже обнаружили более десяти захоронений различных исторических эпох», — рассказали там. В пресс-службе пояснили, что погребения, над которыми были созданы курганные насыпи, датируются ранним бронзовым веком.

Территория относится к памятнику археологии федерального значения. Центральный курган на ней достигает семи метров в высоту. В пресс-службе администрации региона считают, что эти находки дадут возможность ученым более детально изучить культуру народов Северного Кавказа и Кубани в эпоху бронзы и раннего железного века.