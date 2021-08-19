В Нижнем Тагиле нашли возможные останки российских промышленников Демидовых

В Нижнем Тагиле, на месте предполагаемого захоронения промышленников Демидовых, были найдены останки еще двоих людей. Об этом сообщает региональное информагентство TagilCity.

Археологи провели раскопки на территории вблизи ДК «Юбилейный», где может находиться семейный склеп. На данный момент все находки переданы в екатеринбургскую лабораторию для дополнительного анализа. После этого останки возвратят обратно тагильским специалистам.

Ученые должны провести ДНК-тест для подтверждения версии, что это та самая могила известных российских промышленников. При этом необходимо найти мужчину из фамильного рода, который является прямым предком. Уточняется, что такой человек есть, и специалисты в скором времени будут готовы сделать анализ.

На месте склепа археологи исследовали всего четыре могилы, в одной из которых находился скелет. Найденный череп отправят в Тюмень. При помощи компьютерной графики специалисты составят примерный облик человека, нарисовав его лицо.

О том, что в Нижнем Тагиле было найдено возможное захоронение династии Демидовых, которые владели несколькими заводами на Урале, стало известно в начале июля. При проведении строительных работ колесо трактора провалилось под землю. В XIX-XX веках на этом месте стояла церковь, в подвальной части которой изначально разместили усыпальницу промышленников.