Археологи в Хакасии нашли захоронение «потрясающей» сохранности

Археологи из ТГУ при поддержке Эрмитажа провели экспедицию, раскопав могильник Оглахты в Боградском районе Хакасии. В итоге специалисты сделали уникальное, удивительное открытие — нашли захоронение с отличной сохранностью вещей из органики, которые можно отнести к таштыкской культуре 1700-летней давности. Об этом сообщается на официальном сайте ТГУ.

В могиле оказались останки кремированного человека, которые, как считается, ранее были вложены в мешок-«куклу». В этом же месте лежали кости женщины с сохранившимися частями кожи. Ее череп был немного смещен, а поблизости находились осколки гипсовой маски. При погребении рядом с обоими телами положили различные предметы из дерева, бересты и ткани.

Ученым такие вещи должны помочь в исследовании древнего Саяно-Алтая.

По словам главы экспедиции Евгения Водясова, это «не щепки и осколки», а полноценные деревянные изделия. В их числе оказались бочонки с орнаментом, корыто и остальные вещи из обихода людей. Археологи также нашли «шкатулку» — необычный предмет из дерева, предназначение которого пока неизвестно.

«В целом сохранность предметов из могилы потрясающая. Причем, мы имеем целый комплекс предметов, сопровождающих погребенного», — заявила реставратор Наталия Васильева. По ее мнению, погребальный инвентарь сохранился из-за того, что бревна, сложенные по бокам могилы, были в бересте и под камнями. Таким образом, как отметила специалист, в этом склепе установился «близкий к условиям холодильника» режим.

«На сегодняшний день моя задача — сохранить предметы, чтобы в дальнейшем они жили в новой среде», — заключила реставратор.

Таштыкская культура развивалась в Южной Сибири в железном веке (I-VII века нашей эры). Ее считают преемницей тагарской культуры скифского периода, но все же она отличается от нее новыми традициями. Например, существует два варианта погребения: либо человека клали в подобные склепы из дерева с масками на лицах, либо — сжигали на костре, а затем останки помещали в «куклу в человечески рост».