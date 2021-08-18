В хакасском заповеднике впервые за 15 лет пересчитали и исследовали змей

На территории заповедника «Хакасский» специалисты впервые за 15 лет исследовали герпетофауну и пересчитали местных змей. Об этом рассказали на официальном сайте организации.

По данным герпетолога Виктора Крюкова, в этом месте обитает около шести видов пресмыкающихся. В частности, это живородящая ящерица, узорчатый полоз, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, щитомордник Палласа и остальные. В ходе такой «переписи» специалист также провел занятия с инспекторами, разъяснив им, как отличать виды змей и правильно брать пресмыкающихся, если это необходимо.

Как отметил Крюков, разнообразие змей в природном заповеднике небольшое, но характер их распространения помогает сделать вывод, что каждый вид обосабливается и создает «популяционную группировку». Он пояснил, что, например, обыкновенный щитомордник имеет две цветовые морфы — светлого и темного окраса. При этом змеи находятся не вместе: светлые обитают в степи, а темные — в болотах. В этом и заключается одна из особенностей природы в хакасском заповеднике, заключил он.

Ранее в природном заповеднике под Воронежем запечатлели редкого краснокнижного орла-змееяда. Такой пернатый хищник считается очень недоверчивым к людям, он также «скрытен, осторожен и молчалив», оттого это была «очень редкая подтвержденная встреча и еще более редкие фотографии».