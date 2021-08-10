В заповеднике под Воронежем запечатлели редкого орла-змееяда

В Хоперском природном заповеднике под Воронежем запечатлели редкого краснокнижного орла-змееяда. Фотографии появились в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

В конце июля работники охраняемой территории заметили орла-змееяда, и это была «очень редкая подтвержденная встреча и еще более редкие фотографии». Уточняется, что определить вид птицы помог профессор П. Д. Венгеров. Такой пернатый хищник считается очень недоверчивым к людям, он также «скрытен, осторожен и молчалив».

По данным сообщества, человек очень редко может встретить такого орла, так как для гнездования он улетает в удаленные от цивилизации участки территорий, где есть болота или поля. На них он «строит маленькие гнезда» и потом размножается. Такой процесс происходит относительно поздно, а в кладке почти всегда только одно яйцо.

Затем птицы выкармливают птенцов змеями, хотя взрослые орлы часто питаются как мелкими зверьками и земноводными, так и пресмыкающимися. Кроме того, они едят полевые цветы.

Змееяд — очень прихотливая и редкая птица. Он «весьма требователен к гнездовым местообитаниям». Помимо этого, таким орлам чаще всего не хватает пищи, так как не везде обитают змеи. В зоопарках и вольерах они не размножаются, как отметили специалисты. В пределах европейской части страны сейчас насчитывается порядка 1-3 тысяч пар пернатых хищников.

В июле зоопарк в Новосибирске показал фото редких водоплавающих кошек. Речь идет о виверровых кошках, чья особенность заключается в перепонках на лапах. По словам зоологов, с самого рождения они начинают осваиваться в воде, любят нырять и охотиться за рыбой.

Ранее также появились снимки редкой таежной птицы, а также краснокнижной бабочки Аполлона.