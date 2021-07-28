В Кировской области обнаружили гнездование редкой птицы

Сотрудники заповедника «Нургуш» во время ежегодного учета птиц из семейства утиных обнаружили гнездование лутки. Об этом сообщает «Свой Кировский.РФ».

Так, редкая для Кировской области птица была найдена случайно. Отмечалось, что лутка — таежная птица, которая селится в дуплах деревьев, растущих на берегах пресноводных водоемов.

Также во время «переписи» птиц самым многочисленным видом признана кряква. Выводки этой особи самые большие, количество птенцов варьировалось от двух до десяти. Также на озерах заповедника часто встречается гоголь и свиязь.

Ранее в июле сокол стащил квадрокоптер у блогера во время съемки природных достопримечательностей на Камчатке. На кадрах, сделанных устройством, видно, как хищная птица проносит его в лапах над землей. Сообщалось, что сокол отнес прибор на болото, где он выяснил, что добыча несъедобна.