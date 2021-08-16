Орнитологи нашли во Владимирской области гнездо редких черных аистов

Во Владимирской области обнаружили гнездо черных аистов. Об уникальной для области находке рассказал ведущий эксперт дирекции Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Максим Сергеев, пишет издание «Владимирские ведомости».

По словам сфотографировавшего аистов орнитолога, гнездо краснокнижных птиц с тремя птенцами было найдено в Гороховецком районе в долине реки Лух. Сергеев указал, что у взрослых особей этого вида в оперении преобладает черный цвет, при этом грудка и брюшко белые, а клюв и ноги — красные.

В том же районе был также обнаружен змееяд — еще одна внесенная в Красную книгу птица, принадлежащая к семейству ястребиных. «Он в этом месте исчезал, а сейчас вернулся», — заметил Сергеев, предположив, что появление редкого пернатого может быть связано с проведённым обводнением Артемова болота, спровоцировавшего увеличение числа змей, ящериц и лягушек, которых предпочитает данный вид.

Беседуя с журналистами издания, специалист оценил ситуацию с высокими температурами и отметил, что некоторые из обитающих в регионе животных и птиц очень плохо переносят жару. Это подтверждает тот факт, что в начале сезона орнитологи зафиксировали гнездование хищных пернатых, однако позже выяснилось, что птенцы не вывелись или погибли. При этом Сергеев заметил, что на водоплавающих птицах, таких как чайки, утки и крачки, ситуация никак не отразилась. Кроме того, потомством успешно обзавелись и белые аисты, за гнездом которых тщательно наблюдают эксперты.

Рассказывая о работе, эксперт дирекции ООПТ упомянул и о своей первой в жизни встрече с медведем, произошедшей пару недель назад на севере Гороховецкого района. Орнитолог указал, что до того дня ему встречались лишь поцарапанные когтями деревья, однако в тот раз ему все же удалось застать и оставившее следы животное. «Правда, косолапый очень быстро убежал, я даже не успел его сфотографировать», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Тверской области жительница дачного поселка Марина Андреева смогла помочь аистам вырастить и выкормить шестерых птенцов. На протяжении нескольких месяцев женщина выкладывала фото птиц и делилась новостями об их повседневной жизни в сообществе соцсети «ВКонтакте».