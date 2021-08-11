В Татарстане нашли редкого краснокнижного тарантула

Место обитания редкого южнорусского тарантула, которого в простонародье называют мизгирь, обнаружили в Татарстане, сообщает «Чистополь-информ».

Занесенного в Красную книгу Татарстана представителя семейства пауков-волков нашли в Бавлинском районе республики. Известно, что укус такого тарантула не смертелен, он лишь провоцирует местный отек.

Представители Госкомитета РТ по биоресурсам указали, что данный вид обитает в полупустынях, а также в степной и лесостепной зонах. На территории республики мизгирь может обитать в Чистопольском, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском, Верхнеуслонском и Буинском районах.

Отмечается, что в прошлом мизгиря трижды видели в Тетюшском районе и однократно — в Агрызском, Актанышском, Балтасинском, Зеленодольском, Елабужском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском и Рыбно-Слободском районах.

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