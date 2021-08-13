Россиянка помогла аистам вырастить птенцов в Тверской области

В Тверской области жительница дачного поселка Марина Андреева смогла помочь аистам вырастить и выкормить шестерых птенцов. Об этом она рассказала в сообществе соцсети «ВКонтакте». На протяжении нескольких месяцев женщина выкладывала фото птиц и делилась новостями об их повседневной жизни.

По ее словам, в начале лета на водонапорной башне в небольшом поселении под Торжком появилась пара аистов, прилетевших гнездоваться. У них вскоре родились шесть птенцов — считается, что это большой выводок для таких птиц. Россиянка со временем решила начать подкармливать взрослых особей, подбрасывая каждому куриную голову.

Женщина делала это ежедневно, и со временем птицы привыкли прилетать к ее дачному дому. Андреева заявила, что они появлялись на ее территории примерно в одно и то же время. Позже местная жительница дала им клички — Глаша и Гоша.

В последние дни «многодетная семья» аистов прилетает к женщине вместе с птенцами. В одном из своих постов она написала, что почти все из них «встали на крыло», и пока остается в гнезде только шестой, самый поздний аист.

В июле стало известно, что в природных заказниках возросло число краснокнижных дальневосточных аистов. Такое положительное изменение специалисты связывают с паводками и дождями, после которых для птиц становится больше кормовой базы. Об этом также заявили в WWF России.

Ранее ветеринар спасла бельчонка от кота и решила забрать к себе домой. Женщина рассказала, как ее новый питомец укладывается спать в меховую шапку, лазает по обоям и висит на шторах.