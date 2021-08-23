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В Хакасии обнаружили рисунок пронзенного стрелой копытного

В Хакасии обнаружили рисунок пронзенного стрелой копытного
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Фото: Софья Стародубова / Томский Обзор

Археологи Томского госуниверситета и Государственного Эрмитажа обнаружили редкий предмет искусства — изображение копытного, из которого торчит стрела. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ, передает Obzor.City.

Найденное изображение представляет из себя редкость, так как в ташытских могилах, где его обнаружили, практически никогда не находили предметы искусства. До этого в могилах находили лишь единичные артефакты с изображениями, в том числе деревянные пряжки, татуировки на коже погребенных и костяную булаву с двумя козлами.

Гравировка поможет опознать наскальные изображения того же периода и сопоставить с ними рисунок. Так ученые смогут выделить среди петроглифов те, которые принадлежат ранней таштыкской культуре (I–IV века новой эры).

Ранее пермские археологи обнаружили захоронения первых жителей края и фундамент самого первого храма при заводском поселке. Находка может дать Перми шанс организовать исторические пространства.

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