Археологи нашли древние захоронения первых пермяков

Пермские археологи обнаружили захоронения первых жителей края и фундамент самого первого храма при заводском поселке. Об этом сообщила археолог Ольга Сафрошенко на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, у Перми наконец-то может появиться шанс прекратить хождения по замкнутому кругу "звериный стиль — геологический период — Пермь Великая — Дягилев", как бы хорош он ни был. Пермские археологи во время охранных работ у Петропавловского собора нашли и фиксируют ту самую нашу 300-летнюю историю», — написала Сафрошенко.

По словам археолога, эта находка дает может дать Перми шанс организовать исторические пространства, как это было с мостиком одного из первых пермских губернаторов.

Ранее во время раскопок на Кубани археологи нашли десять захоронений различных эпох. Погребения, над которыми были созданы курганные насыпи, датируются ранним бронзовым веком.