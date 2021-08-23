Местные жители сочли парки Челябинска одними из лучших в России

Парки Челябинска вошли в список лучших мест отдыха в России по мнению местных жителей. Соответствующий рейтинг публикует портал SuperJob.

Специалисты провели опрос среди девяти тысяч россиян, живущих в разных городах, чтобы составить десятку лучших парков страны. Выяснилось, что челябинцы оценили собственные парки на 3,6 балла из пяти возможных, в связи с чем они стали одними из лучших в России, расположившись на третьей строчке рейтинга.

Отмечается, что лучшим парком Челябинска респонденты сочли Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина. «Всего пять процентов жителей города оценили благоустройство парков как неудовлетворительное», — заявили работники портала.

Известно, что первое место в списке разделили городские парки Казани, Москвы и Краснодара, а на втором — расположились места отдыха Красноярска и Самары. Согласно опросу, худшую оценку получили парки Омска.

В августе стало известно, что в Новосибирской области появится сельский экопарк «Хомутина». «Экопарк сможет принимать четыреста тысяч туристов в год. По природному ландшафту это наш мини-Алтай, но доехать до него можно за два часа, тогда как до Алтая добираться не менее шести», — пояснил председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виктор Данн.