Предложены идеи для идеального медового месяца в России

Романтический отдых после свадьбы можно провести на Алтае, Байкале, в Карелии, Дагестане, а также в городах под Москвой, Крыма и Краснодарского края. Такими данными о «вдохновляющих местах» располагает Федеральное агентство по туризму Russia Travel.

По словам авторов статьи, Алтай — это «живописные рассветы и пылающие закаты» с горным пейзажем. В регионе есть несколько заповедников, самым большим из которых считается Алтайский. Если поехать в эти места во время медового месяца, то можно снять дом в селах Иогач, Артыбаш и Яйлю. По рекам можно сплавиться на байдарках и посмотреть на животных. Россиянам также рекомендовали поехать к урочищу Аккурум, пещере Кек-Таш и побывать на Шавлинских озерах.

В Карелии стоит посмотреть на водопады Кивач и Юканкоски, поехать на ретро-поезде из Сортавалы в «Рускеалу», мраморный каньон, где можно полюбоваться водоемом изумрудного цвета и покататься на лодке. Затем авторы статьи посоветовали прогулку по Ладожским шхерам (островам в национальном парке с «поэтичными пейзажами») и Кижам, где находятся деревянные храмы и избы.

На Байкале есть «множество живописных мест и естественных природных памятников». В зимнее время там можно покататься на лошадях или сесть в собачью упряжку и поехать к горам, заняться дайвингом и покататься на коньках. Главной достопримечательностью Байкала является остров Ольхон.

Помимо этого, влюбленным посоветовали поехать в Великий Новгород и Псков. Авторы статьи считают, что эти места — «средневековая сказка». В числе природных достопримечательностей есть река Волхов и озеро Ильмень, также можно совершить речную прогулку до острова Липно или побывать в этнографическом парке Витославлицы.

Затем россиянам рекомендовали провести идеальный медовый месяц в Дагестане, где есть средневековые каменные крепости, старейший город Дербент и водопады Салтинский и Тобот. В заключение специалисты напомнили про Сочи и города Крыма.

Ранее также были названы самые красивые сохранившиеся каменные крепости и самые впечатляющие пещеры России.